俳優の本郷奏多（３５）が２日、都内で行われた戦国アクションＲＰＧゲーム「仁王３」の完成発表会に土屋太鳳（３０）と出席した。２人とも、キャラクターのイメージに合わせた華やかな和装で登場。徳川国松役を務めた本郷は「ゲームの世界に入れてうれしいです」と満面の笑み。その国松が「闇落ちという言葉が使われるキャラクター」といい「僕自身闇落ちキャラをたくさんやってきたからこそキャスティングされたのかなと。こ