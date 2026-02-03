侍ジャパンの一員として3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する阪神・坂本誠志郎捕手（32）が2日、レジェンドから金言をもらった。沖縄・宜野座キャンプでブルペン投球を視察した松坂大輔氏（45＝本紙評論家）に“突撃取材”。正捕手候補として臨む大舞台に向け、06、09年の第1、2回大会でいずれもMVPに輝いた松坂氏から、当時以来となる連覇に向けた極意を授かった。レジェンドの姿を見つけると、一目散に