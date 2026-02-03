ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が２日、都内で行われた初単独主演映画「スペシャルズ」（３月６日公開）の完成披露試写会に椎名桔平（６１）、小沢仁志（６３）らと登壇した。元伝説の殺し屋・ダイヤ役を演じる佐久間は、白スーツ姿で登場。「プロの動き」を意識した役作りは独特で「家の中で自分のモデルガンを持ち歩いて過ごしたり、急に構えたりしていた」と明かし、会場を驚かせた。ジャケットを脱ぐと背中に武器