侍ジャパンの阪神・森下と佐藤輝が“WBCシフト”を敷いた。午後から行われたフリー打撃。森下は中堅に入り、佐藤輝は右翼で“生きた球”を追い続けた。「どこでも守れるようにというイメージ。1ポジションだけしか守らないというのは自分の中にない」そう話したのは森下だ。昨年11月に開催された韓国との強化試合でも中堅で出場。1月29日の先乗り合同自主トレで、ゴールデングラブ賞を中堅で4年連続獲得している近本から受け