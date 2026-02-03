阪神・藤川監督が、2軍首脳がいる具志川を電撃視察した。スタートは宜野座。午前9時過ぎから始まった佐藤輝、大山、中野の早出特守を見届た後に自動車で移動した。新外国人のモレッタ、ドラフト5位・能登（オイシックス）らのブルペン投球に目をこらした。「40分くらいで行けますから。平田監督に（訪問を）言ってないのでね。自分の中では隣に球場があるつもりでやっていますから」約1時間の滞在後、再び宜野座に戻り午後の