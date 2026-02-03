「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神・大山悠輔内野手（３１）が２日、今キャンプ初のランチ特打を行い、他球団の００７を震撼（しんかん）させた。７２スイングで柵越えは１５本。左翼、中堅、右中間の３方向へ豪快に打ち込んで、虎党をどよめかせた。自己評価は辛口ながら、開幕戦でぶつかる巨人のスコアラーは仕上がりの良さを警戒。昨季“Ｇキラー”の背番号３が、今年も戦闘態勢を整えていく。次々とフェンスを越