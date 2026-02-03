寒いこの時期にかぜ予防にも重宝するリンゴをご紹介します。 2月2日朝の新潟市中央卸売市場に青森県から届いていたのは…【氏田陽菜アナウンサー】「赤と黄色の2種類のリンゴ。どちらも甘い仕上がりになっているということです」深い赤色が特徴の『サンふじ』と黄色い見た目が特徴の『王林』。いずれも夏の高温少雨の影響で小玉傾向ですが、その分、価格は抑えられていて、太陽の光をたっぷり浴びて甘さが凝縮されていると