日本テレビ「月曜から夜ふかし」の“優待生活”でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、テレビ出演のきっかけを作ってくれた恩人を明かした。桐谷氏は「深田萌絵さんに再会したとき、リーマンショックで大損して死にそうだと言ったら、気の毒に思われたようで、彼女がお金の先生をしているバラエティ番組に出してくれ、カンニング竹山さんの目に留まったのです」とつづり「彼