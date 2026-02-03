「プロレス・新日本」（２日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロンがデビュー“９連勝”を飾った。２月１１日大阪大会で迎え撃つ成田蓮との８人タッグでの前哨戦で、滞空時間の長いブレーンバスターをさく裂させるなど味方の勝利をアシスト。前日には“ミスター・プロレス”天龍源一郎（７６）から記事を通じエールを送られたが「金メダリストとして楽に生きる道を捨ててゼロから…と褒めてくださりうれしかっ