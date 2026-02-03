ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは戻り売りが続いており、１．１７ドル台と本日安値圏での推移となっている。一方、ユーロ円はドル円の買い戻しとユーロドルの戻り売りに挟まれ、１８３円台での振幅が続いている状況に変化なし。 今週はユーロにとってはＥＣＢ理事会が再注目となるが、その前日の４日に１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が発表される。予想は前年比１．７％