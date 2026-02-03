巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２日、キャンプ２日目で初の屋外フリー打撃を行い、サク越え１５本を放った。阿部監督の「打点アップ」指令に、左右へ打ち分ける広角打法で満点回答。ダルベックとの助っ人大砲コンビに期待がかかる。文句なしのチーム“最長不倒弾”だった。キャベッジの４４スイング目。コンパクトに振り抜いた打球は右中間へ舞い上がり、チームスローガンの「前進」がプリントされた黒のフラッグに