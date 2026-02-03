屋外で打つにはちょうどいい気候になった。フリー打撃にダルベックが出てくると、まず体の大きさにビックリした。「どっしり」と表現すればいいのか、身長１８８センチ、体重９０キロ超の大柄なキャベッジが細く映る。初日に国際スカウトのミンチー氏が「彼はパワーがすごいよ」と教えてくれたが、それを証明するようなボディーだった。特にクセもなく自然体で立ち、バットは最短距離でボールに向かう。左足は少し上げるが、頭