俳優の高橋光臣（43）が2日、自身のインスタグラムを更新し、6歳次男のためにバースデーケーキを作る様子を披露した。スイーツづくりが趣味と言う高橋は「また今年もやって来ましたイベント月間！まずは次男の誕生日です！」とつづり、チョコレートのスポンジケーキにイチゴを挟み、慣れた手つきで生クリームをきれいにコーティングする様子などを披露した。また、「レインボーケーキにしてとリクエストがありましたので、出