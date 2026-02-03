「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）左翼席に設置された「歓迎阪神タイガース」の看板に白球が当たると、スタンドはどよめき、拍手が起こった。阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）は、日本流のお辞儀で歓声に応えた。「礼儀正しくやってみようかなと。ファンの人たちが応えてくれて、すごくうれしい瞬間でした」と、さわやかに笑った。２日連続のランチ特打。３１スイングで５本の柵越えを放ち「良かったですね。