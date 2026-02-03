ミラノ・コルティナ五輪日本選手団の伊東秀仁団長、原田雅彦副団長が2日、ミラノ市内で開幕前会見に臨んだ。すでに120人の代表選手のうち、65人が選手村に入村済み。伊東団長は「明るい材料の情報がたくさん入り、期待が持てる。選手が最高のパフォーマンスをすれば結果が出る。北京を超えるメダルが獲れるようにサポートしたい」と金3個を含む計18個のメダルを獲得した前回大会超えを期待した。