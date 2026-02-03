[２６衆院選現場から] 茨城５区「労働組合や地域の皆さん、一緒に戦った仲間は親のような存在だ」１月３１日、茨城県日立市のホテルでの総決起集会。茨城５区で４期目を目指す国民民主党の浅野哲（４３）はまず労組への感謝を口にした。電機連合出身で連合本部の事務局長を務める神保政史（５８）も壇上に並び、「労働界代表」としてエールを送った。浅野は同市が創業の地の日立製作所で労組役員を務めた。民主党政権で経