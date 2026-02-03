中国は、軍事力で日本の安全を脅かすだけでなく、経済的手段も武器化して威圧を強めている。ロシアと北朝鮮の脅威も軽視できない。そうした危機的な状況にあって、同盟国の米国は、国際法が支えてきた世界秩序を壊すような言動を展開している。日本は今後、国際社会でどう振る舞い、また防衛力をどう高めていくべきか。与野党は大所高所から論じ合う必要がある。衆院選では、中国との向き合い方が一つの論点となっている。