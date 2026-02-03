どんな本を読めばいいのかと迷った時、図書館の司書のアドバイスで思いがけず心に残る一冊に出会える。そんな役割を担う司書の働く環境を整え、図書館の魅力を高めたい。文部科学省の有識者会議は、自治体などが設置する公共図書館の運営を活性化させるよう求める報告書案をまとめた。「読書離れ」が進み、図書館の利用者数がコロナ禍前の水準に戻っていない現状などがあるためだ。公共図書館では、１９９９年度に７６・９％