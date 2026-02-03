昨年12月に死去した男子プロゴルファーの尾崎将司さんの「お別れの会」が3月16日に都内のホテルで開催されることが2日、分かった。日本ツアー最多の94勝、賞金王12回を誇る尾崎さんは昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で亡くなった。昨年末に家族葬が営まれたが、多くの人が追悼する場を設けようと長男・智春氏を中心に準備を進めてきた。往年のライバル青木功が代表発起人を務め、日本ゴルフツアー機構、日本プロゴルフ