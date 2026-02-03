富士通は、国の政策決定の過程で国民から広く意見を募る「パブリックコメント（パブコメ）」制度の関連業務を効率化する生成ＡＩ（人工知能）サービスの提供を２０２６年度中に始める。パブコメでは万単位の意見が寄せられるケースがあるため、中央省庁職員の負担軽減につなげる狙いがある。中央省庁向けに、高い日本語能力を持つ同社の大規模言語モデル「Ｔａｋａｎｅ」を活用し、意見の集約や分類を自動化する。「どういう