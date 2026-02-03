日本国憲法は一度も改正されておらず、条文と現実との矛盾が拡大している。衆院憲法審査会は昨年６月、「憲法と現実の乖離（かいり）」を討議したものの、話し合いは膠着（こうちゃく）状態が続く。審査会では９条見直しのほか、緊急事態条項創設などの必要性が指摘されてきた。衆参両院に憲法を論議する憲法調査会（審査会の前身）が出来たのは、２０００年。今回の衆院選は、四半世紀を超す議論に変化をもたらす可能性がある