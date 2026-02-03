長崎県庁共同通信社は1月31日〜2月2日、任期満了に伴う長崎県知事選（8日投開票）の電話調査を実施し、取材結果を加味して情勢を探った。いずれも無所属で、元副知事の新人平田研氏（58）と、再選を目指す現職大石賢吾氏（43）が競り合っている。共産党県常任委員の新人筒井涼介氏（32）＝共産推薦＝は厳しい。自民党県連が平田氏を推薦した一方、一部の自民議員や支持団体が大石氏を支援する保守分裂選。平田氏は国民民主、立