共同通信社は1月31日〜2月2日、任期満了に伴う長崎県知事選（8日投開票）の電話調査を実施し、取材結果を加味して情勢を探った。いずれも無所属で、元副知事の新人平田研氏と、再選を目指す現職大石賢吾氏が競り合っている。共産党県常任委員の新人筒井涼介氏＝共産推薦＝は厳しい。