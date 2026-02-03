街頭演説会場でスマートフォンを向ける人たち＝2日午前、岡山県内共同通信社は1月31日〜2月2日、第51回衆院選について全国の有権者に電話調査を実施し、取材を加味して終盤情勢を探った。自民党は序盤から支持を拡大し、公示前勢力の198議席を超えて定数465の過半数（233）を単独で確保する勢い。中道改革連合は不振が続き、公示前（167）を大きく割り込みそうだ。日本維新の会、国民民主党は苦戦。参政党は2桁議席、チームみら