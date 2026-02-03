街頭演説に拍手する人たち＝1月28日、大阪府内共同通信社は1月31日〜2月2日、8日投開票の出直し大阪府知事選、大阪市長選の電話調査を実施し、取材結果を加味して情勢を探った。知事選は日本維新の会前職の吉村洋文氏（50）が、市長選は維新前職の横山英幸氏（44）が優位に立っている。他の立候補者は厳しい。市を解体し複数の特別区に再編する「大阪都構想」が争点。吉村、横山両氏ともに維新支持層をほぼ固めたほか、自民党