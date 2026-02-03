共同通信社は1月31日〜2月2日、任期満了に伴う山口県知事選（8日投開票）の電話調査を実施し、取材結果を加味して情勢を探った。いずれも無所属で4選を目指す現職村岡嗣政氏＝国民推薦＝が先行し、自民党会派に所属していた元県議の新人有近真知子氏が追う。コンビニ店員の新人大久保雅子氏＝共産、社民推薦＝は苦戦する。