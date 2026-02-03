フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表のイリア・マリニン（米国）が2日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで練習した。序盤の曲かけは振り付けなどを確認。練習途中からジャンプも跳び始め、まずは3回転から跳び始め、その後は4回転フリップや4回転ループなどを着氷する。4回転半も降り、4回転ルッツ―オイラー―3回転サルコーの連続ジャンプなども着氷した。終了間際にはバックフリップも披露した