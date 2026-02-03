「バレンタインジャンボ宝くじ」売り場＝2018年1等と前後賞合わせて3億円が当たる「バレンタインジャンボ宝くじ」が3日、全国で発売された。3月6日まで購入できる。抽せん会は3月16日に「東京宝くじドリーム館」（東京都中央区）で行われる。主な賞金と当せん本数は、1等（2億円）が11本、1等の前後賞（5千万円）が22本、2等（1億円）が11本など。1等と前後賞合わせて3千万円の「バレンタインジャンボミニ」と同時発売される