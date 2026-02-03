俳優・市川由衣（３９）が２日、都内で行われた、主演を務めた短編映画「柊吾のこと」の特別上映会で、監督の犬童一利氏（３９）とともに舞台あいさつを行った。不登校に悩む小学校３年生の息子や夫との衝突で自らを追い込んでしまう主婦役。自身も、２０１５年に結婚した俳優・戸次重幸との間に小学校３年生の長男がいる。「忙しかったり余裕がない時は、夫や子供とぶつかってしまうこともある」としつつ、「今日を乗り越えた