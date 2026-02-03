新日本プロレス２日の後楽園大会で、後藤洋央紀（４６）が大岩陵平（２７）とのシングル戦を制した。ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座のＶ１戦（１１日、大阪）に弾みをつけた後藤は、ＩＷＧＰヘビー級王座（現王者は辻陽太）返り咲きに意欲。主力選手の離脱が相次ぐ団体において、大ベテランが再び高い壁となることの必要性を説いた。ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグとベルトを保持する後藤は、大阪決戦で大岩＆