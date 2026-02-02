一般的に、決算期の2月～3月は車の購入チャンスです。 しかし、車種選びと同様に支払い方法に悩む人も少なくないかもしれません。 そんななか、近年主流の支払い方法のひとつである「残価設定ローン」に対し、「ヤバい」という声が聞かれることもあります。 では、そもそも残価設定ローンとはどのようなしくみなのでしょうか。 高級車も射程圏内に？ 残クレの利用で月々の負担が軽減 決算期が重なる