巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝が２日、メジャー級のパワーで周囲に衝撃を与えた。キャンプ２日目にサンマリン宮崎で来日初の屋外フリー打撃を行い５６スイングで１３本のサク越え。左中間への推定１３０メートル弾や中堅バックスクリーンへの特大弾など自慢の怪力で場内を騒然とさせた。ポスト岡本と期待される右の大砲がド派手にベールを脱いだ。バットを小さく引いて、一点