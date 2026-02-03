台湾・統一から移籍した林安可外野手（２８）が２日、宮崎・南郷での春季キャンプ２日目を終えた。２４年１１月に行われた「プレミア１２」では台湾代表の４番を務め、日本代表を相手に本塁打も放った強打の持ち主。現時点では３月に行われるＷＢＣに出場するかは未定だが、「アピールポイントはバッティングなので、早くベストな調子に持っていきたい」と黙々と調整を進めている。来日から数日がたち、「おはよう」「おつか