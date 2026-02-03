歌舞伎俳優の尾上右近が第３３回読売演劇大賞（２７日・贈賞式）で杉村春子賞を受賞したことが３日、発表された。昨年４月の歌舞伎座「春興鏡獅子」、７月の自主公演「研の會」の「盲目の弟」、１０月の歌舞伎座「義経千本桜」の演技が評価された。杉村春子賞は将来有望な若手俳優が対象となっている。◇第３８回読売演劇大賞★最優秀作品賞「最後のドン・キホーテＴＨＥＬＡＳＴＲＥＭＡＫＥｏｆＤｏｎＱｕ