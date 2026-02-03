ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が２日、「５００スイング特打」で進化した姿を見せた。宮崎キャンプ２日目で早出、居残りに加えて、室内練習場でマシン打撃をおかわり。昨年５月に巨人からトレードで加入し、ソフトバンクでは初のキャンプに「けがするくらいやらないと。今まではダメだったので」と悲壮な覚悟を示した。今オフは「僕の中では大改造」とスムーズに体重移動をするため、すり足から右足を上げる打法に変更