阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２日、沖縄・宜野座キャンプ２日目で早速、“日本流”の振る舞いを披露し、ファンの心をつかんだ。屋外の特打では３１スイングで５本のサク越え。１本目を放った後に拍手が起こると、ヘルメットを取って観客席に向かって一礼。「他の選手がやっているように、ファンの方にも礼儀正しくやってみようかな」と敬意を示す姿に、会場全体が沸き立った。一部始