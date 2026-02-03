阪神・藤川球児監督（４５）が２日、平田２軍監督率いる沖縄・具志川キャンプを電撃視察した。主力中心の宜野座で、佐藤らの早出特守を見届けてから車で移動。「車で３５分の距離です。それだけです。平田（２軍）監督に言ってないんでね」。キャンプ２日目にして異例に映る行動も、指揮官にとっては至極当然のことだった。具志川では、ベテラン組はもちろん、新外国人のモレッタ（前パイレーツ）やドラフト４位・早瀬（神村学