俳優の杉本哲太（60）が2日、自身のインスタグラムを更新し、ミュージシャンで俳優の宇崎竜童（79）との2ショットを披露した。杉本は「宇崎竜童さん!!宇崎さん!!竜童さん!!15年振りにご一緒できました相変わらず無茶苦茶カッコよかったス」とつづった。2人は12年公開の草磲剛主演の映画「任侠ヘルパー」で共演している。また、宇崎も自身のインスタグラムで「嬉しい再会。『5年振りかなぁ？』と私。『いや、15年振り