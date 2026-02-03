北海道・旭川東警察署は、2026年2月2日、旭川市に住む自称・中古車販売業の男（51）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は、2026年1月22日午後7時ごろ、旭川市南8条通25丁目の駐車場内で、車を停め運転席に座っていた男性に対し、ドアを開けて外から男性の顔面と頭部付近を足で蹴り、けがをさせた疑いが持たれています。男性が1月24日に警察署を訪れ、相談したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男と男性は知人関