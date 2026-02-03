北海道・苫小牧警察署は、2026年2月2日苫小牧市に住む自動車整備業の男（39）を暴行の疑いで逮捕しました。2月2日午後3時20分ごろ、目撃者から「男同士が掴みあって揉めてる」と警察に通報がありました。男は、苫小牧市木場町1丁目の店舗駐車場で知人の男性の胸ぐらを掴んで引っ張った疑いが持たれています。警察の調べに対し男は「胸ぐらを掴んで引っ張ったことに間違いない」と容疑を認めています。警察は、2人の間に何らかのト