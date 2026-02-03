６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ女子代表の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は２日、チーム合流が遅れオンライン会見に出られなかったが、全日本スキー連盟を通じて初の五輪への思いを示した。「初めて出場する憧れの大会が近づいてきて、楽しみな気持ちがすごく大きいです。これまで積み重ねてきたことをしっかり出せるように頑張りたいと思っています。直前まで、自分にできる準備を