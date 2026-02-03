女優の森公美子（66）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にマンスリーナレーターとして出演。実家からの仕送りがなくなった時に買った物を明かした。森は宮城県出身。オペラ歌手を目指し、イタリアのミラノへ留学。その後ミュージカル歌手に転向したが、なかなか売れず生活に困る日々が続いた。森は当時を振り返り「私の一人暮らしはね親から支援を受けているときは良かったんですよ」とし「親から仕送り