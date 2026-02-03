前回大会で右膝を大怪我、シーズン絶望となったドジャースのエドウィン・ディアス投手が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にプエルトリコ代表として出場すると米複数メディアが伝えた。2017年、2023年に続いて3度目のWBC出場となる。前回大会では準々決勝進出をかけたドミニカ共和国戦で抑えを務めてセーブを記録。歓喜の輪ができたが、その際に右膝を負傷した。シーズン絶望となった。31歳のディアスは昨季62