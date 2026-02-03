今季ドジャースに加入したエドウィン・ディアス投手（３１）が、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にプエルトリコ代表の一員として出場が内定したと２日（日本時間３日）、ＭＬＢ公式サイトなどが報じた。１７、２３年のＷＢＣにも出場したディアス。これまでマリナーズ、メッツで通算２５３セーブを挙げた抑えの右腕だ。今オフは３年総額６９００万ドル（約１０８億円＝契約時のレート）でドジャース入り。