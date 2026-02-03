NY株式2日（NY時間14:26）（日本時間04:26） ダウ平均49414.04（+521.57+1.07%） ナスダック23677.51（+215.69+0.92%） CME日経平均先物54020（大証終比：+1390+2.58%） 欧州株式2日終値 英FT100 10341.56（+118.02+1.15%） 独DAX 24797.52（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8181.17（+54.64+0.67%） 米国債利回り 2年債 3.565（+0.043） 10年債 4.275（+0.040） 30年債 4.91