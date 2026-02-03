前回の小倉ミッドナイトで予選、準決勝と連勝し、6場所ぶりの決勝進出を果たした高井流星。「小倉の前の平塚から、以前に使っていたフレームに戻して感触が良かった。今回もそれで行く」リニューアル後の熊本は早くも5回目で、前回の昨年7月30日〜8月1日ではVを飾った。モーニングの1Rで8時台の出走になるが「最近は朝も練習しているので」と問題はなさそうだ。【4R】市川健太も小倉ミッドで着以上に奮闘。今回も50歳の