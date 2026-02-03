ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」はいよいよ最終日。12Rで優勝戦が行われる。ファイナルの絶好枠を射止めたのは地元・柳生泰二（41＝山口）。威張れる仕上がりではないが、インなら十分に優勝を狙える。予選トップ通過を果たしていた柳生が突き進む。前走地の若松を含めて今年は2V。流れは来ている。3月蒲郡でのSGクラシックの権利をつかむ。怖いのは茅原。正直、足は平凡だが、テクニックは申し分ない。長尾は連