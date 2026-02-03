ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は5日目を迎える。さあ、準優三番。12Rは仲谷颯仁が絶好枠の利を存分に発揮へ。大会連覇に向けて、まずはファイナル1号艇を獲りに出る。進入は枠なりの3対3を想定。仲谷トップ通過を果たした仲谷。インからなら持つ動きは十分。しっかりとスタートを決めていくのみ。機の総合力では定松。カドから舟足を伸ばしての捲り、捲り差しに持ち込むか。上野は1番差しに徹して。原田は定