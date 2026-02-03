お笑いタレント・みなみかわ（43）が2日深夜に放送されたテレビ朝日「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。妻への悩みを告白した。今回は前回に引き続き新企画「マダム綾香の部屋」の後編が放送された。同企画は同局の弘中綾香アナウンサーがモデルやインフルエンサーなどの芸能活動をしている女子高生6人の悩みを聞いて解決するというもの。VTRを見守っていたみなみかわ、東大出身のタレントでク