次世代を担う町田太我（25＝広島・117期）の進化が止まらない。小松島で1日まで行われた高松記念では果敢な先行タイプがひときわ輝いていた。石原颯は連日、強風が吹き荒れる中、風を切って3連勝で優出すると決勝では犬伏湧也の番手から抜け出して記念初V。石原とともに中四国地区をリードする町田も迷いなき仕掛けから連日、バックを取るレースでシリーズ3勝を挙げた。特に最終日の走りは圧巻だった。爆風が吹く中で打